Варшава, , 16:28 — REGNUM Вечером 23 ноября «группа из более чем ста агрессивно настроенных иностранцев силой пыталась прорваться через границу», забросав стражей государственной границы Польши камнями. Об этом сообщает польское пограничное ведомство.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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Согласно официальному сообщению, в районе конфликта были замечены «сотрудники белорусских служб», которые наблюдали за нападением нелегальных мигрантов с белорусской территории.

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