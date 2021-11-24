Москва, , 17:16 — REGNUM Фильм актёра Михаила Ефремова под названием «Евангелие от Фёдора» взял первое место во всероссийском конкурсе видеороликов среди осуждённых. Об этом 24 ноября пишет телеграм-канал Baza.

Михаил Ефремов [ Dmitry Rozhkov

По данным Baza, конкурс был приурочен в 200-летию писателя Фёдора Достоевского. В качестве сценария для своего фильма Ефремов взял за основу роман «Преступление и наказание».

Кинолента «Евангелие от Фёдора» получила приз в номинации «Лучший монтаж». Главную женскую роль в картине сыграла дочь Ефремова Вера.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Михаил Ефремов был осуждён на 8 лет. Причиной стало ДТП с летальным исходом — актёр сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил человека.

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