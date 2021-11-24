Вашингтон, 24 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Число жертв водителя, наехавшего на участников рождественского парада в городе Уокеше (штат США Висконсин), поднялось до шести человек, сообщает 24 ноября The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Полиция установила личность подозреваемого, который врезался в рождественский парад после драки в городе Уокеше. Представитель полиции города сообщил, что подозреваемый Даррелл Брукс — младший, 39 лет, пытался скрыться с места драки на красном внедорожнике, когда он выехал на маршрут, где проходил праздничный парад в честь дня благодарения.

Бруксу-младшему предъявили обвинения в пяти убийствах первой степени. Прокурор планирует предъявить еще одно обвинение в убийстве после того, как 8-летний мальчик стал шестым погибшим в результате трагедии.

Напомним, что после инцидента 21 ноября на рождественском параде в Уокеше по меньшей мере 10 детей попали в отделение интенсивной терапии в детской больнице Висконсина.