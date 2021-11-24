Орел, , 16:24 — REGNUM В Орловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Пенобетон-Орел», обвиняемого в мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 24 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2014 года по август 2020 года заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве по заведомо заниженной стоимости, а также предварительные договоры купли-продажи жилых помещений, расположенных на объекте долевого строительства — многоквартирном жилом доме № 9 на улице Жадова в поселке Зимевка.

«В результате преступных действий злоумышленником были похищены денежные средства граждан по 22 договорам на общую сумму свыше 22 миллионов 632 тысяч рублей. Денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома в соответствии с условиями заключенных договоров им направлены не были и в собственность граждан жилые помещения не передавались», — уточнили в СК.

Также, согласно материалам дела, гендиректор компании обвиняется в обмане двух знакомых — он получил от них 595 000 рублей на приобретение для них квартиры по заниженной цене в городе Орле. Часть денег он внес в кассу строительной организации, а оставшуюся часть в сумме 291 370 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, не исполнив своих обязательств.

В рамках дела были проведены допросы свыше 30 свидетелей, 26 потерпевших, проведено более 10 обысков, а также комплекс судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.