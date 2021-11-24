Орел, 24 ноября 2021, 16:24 — REGNUM В Орловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Пенобетон-Орел», обвиняемого в мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 24 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.
По версии следствия, обвиняемый с декабря 2014 года по август 2020 года заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве по заведомо заниженной стоимости, а также предварительные договоры купли-продажи жилых помещений, расположенных на объекте долевого строительства — многоквартирном жилом доме № 9 на улице Жадова в поселке Зимевка.
Также, согласно материалам дела, гендиректор компании обвиняется в обмане двух знакомых — он получил от них 595 000 рублей на приобретение для них квартиры по заниженной цене в городе Орле. Часть денег он внес в кассу строительной организации, а оставшуюся часть в сумме 291 370 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, не исполнив своих обязательств.
В рамках дела были проведены допросы свыше 30 свидетелей, 26 потерпевших, проведено более 10 обысков, а также комплекс судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.