Мурманск, , 16:23 — REGNUM Интерес к развитию сотрудничества с Россией по Арктике выразил 24 ноября на IV Международной сессии «Сотрудничество в Арктике» посол Европейского союза по арктическим вопросам Майкл Манн.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Манн «ЕС видит возможности для развития нашего сотрудничества в некоторых областях».

Он пояснил, что речь идёт также о расширении сотрудничества с Норвегией и Исландией. Представитель ЕС отметил такие направления сотрудничества как работа над проблемами окружающей среды, транспорт, здравоохранение, культурные проекты.

По словам Манна, в сотрудничестве по Арктике удалось добиться определённых результатов. Он отметил, что вопрос Арктики важен для всей планеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламентарий: Эстония рвётся в Арктический совет ради сдерживания РФ