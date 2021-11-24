Москва, 24 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим кораблём «Прогресс М-УМ» и узловым орбитальным модулем «Причал» благополучно стартовала с космодрома Байконур, сообщает 24 ноября ТАСС.

NASA МКС

Запуск произведён со стартовой площадки № 31 «Восток».

Спустя девять минут после старта головная часть с кораблём и орбитальным модулем должны отделиться от третьей ступени ракеты-носителя.

Стыковка корабля и модуля к МКС должна произойти через двое суток. По плану полёта, в 18:25 мск 26 ноября они пристыкуются к российскому многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

Напомним, ранее в «Роскосмосе» заявляли, что узловой модуль «Причал» станет последним в российском сегменте МКС.