Калуга, , 16:55 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 24 ноября, в рамках XXXVII заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел России, обратился к главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову с просьбой поддержать инициативу о проведении в 2022 году в Калуге российско-австрийского общественного форума «Сочинский диалог». Глава МИД России одобрил предложение. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Калужский губернатор Владислав Шапша в МИД России Фото отдела информобеспечения госвизитов ДИП МИД России

Главной темой заседания стало развитие культурных связей российских регионов с зарубежными партнерами. В ходе мероприятия Владислав Шапша рассказал о международном культурном сотрудничестве Калужской области. В ближайшей перспективе — подписание соглашений между вошедшим в Большое Золотое кольцо России городом Боровском и венгерским Киштарчей, между Козельским районом и сербским городом Деспотовац, а также меморандума о взаимопонимании с японской префектурой Тотиги.

У Калужской области сложились плодотворные отношения с французской метрополией Монпелье-Средиземноморье. Калужане не раз проводили в Монпелье просветительскую акцию «Тотальный диктант». Калужский Инновационный театр балета совместно с компанией из Монпелье два года назад поставил спектакль, который вошел в лонг-лист премии «Золотая маска». В октябре 2021 года это сотрудничество продолжилось. Значительный блок культурного взаимодействия связан с «космическим» брендом области. Между музеем истории космонавтики в Калуге и музейными сообществами Великобритании, Словении, Германии заключены соглашения о сотрудничестве. В 2021 году меморандум о намерениях подписали калужский музей и Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара в Японии.

Владислав Шапша предложил организовать в Министерстве иностранных дел России выставку уникальной коллекции гравюр, в которой представлена история Дома Романовых. Марина Аксакова (Гершельман) передала в дар области из Аргентины собрание своего отца, имеющее большую историческую и художественную ценность. В 2020 году картины экспонировались в регионах в рамках проекта «Императорский маршрут».

Совет глав субъектов РФ при российском МИД был создан в 2003 году по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — оказание содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечение возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам. По итогам заседания утверждаются рекомендации, которые направляются президенту правительству РФ, главам субъектов РФ, а также представителям МИД России в регионах.

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