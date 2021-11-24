Москва, , 16:21 — REGNUM Россия смогла скорректировать ход дискуссии по климату в свою пользу. Об этом 24 ноября заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Максим Решетников Kremlin.ru

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«Основная наша цель в Глазго, на что Вы нас ориентировали — максимально избежать климатического популизма… благодаря России и ряду других стран удалось сместить фокус от обсуждения новых амбициозных, но достаточно абстрактных целей. Мы добились конкретных инструментов и механизмов достижения уже поставленных целей», — заявил Путин.

«Действительно, мы теперь получаем инструментарий, с которым можно реально работать, и нам было крайне важно, чтобы эти международные подходы обезопасили российскую экономику, российский экспорт, российские инвестиции и, в конечном итоге, наши рабочие места от этих навязанных извне резких, не всегда просчитанных решений и чужих концепций», — указал он.