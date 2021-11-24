Таллин, 24 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Пассажирский паром Baltic Queen после проведенных испытаний будет возвращен на линию Таллин-Стокгольм с 24 ноября 2021 года. Об этом сообщил владелец судна, крупнейшее пассажирское морское предприятие Балтийского моря, эстонский концерн Tallink.

adam_gorka Паром

Отмечается, что 23 ноября была произведена замена электронных компонентов, вызвавших неисправность в системе управления главных двигателей парома.

«После испытаний главных двигателей, сначала на причале в Таллинском порту, а затем дополнительных испытаний в море, было установлено, что все механизмы корабля работают исправно», — сообщила руководитель по коммуникации компании Tallink Group Катри Линк.

Вечером понедельника, 22 ноября 2021 года, пассажирскому парому Baltic Queen, следующему из Таллина в Стокгольм, пришлось вернуться в порт через пару часов после отправления из-за отказа системы управления одного из главных двигателей.

Как подчеркнули представители фирмы, отказ системы управления главным двигателем не представлял опасности ни для судна, ни для пассажиров. По словам Линк, служба поддержки клиентов Tallink предложила пассажирам вернувшегося парома всестороннюю помощь.