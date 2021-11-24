24 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 19:34 — REGNUM В Центральном доме кинематографистов прошла церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой.

Гроб с телом актрисы заносят в Дом кино Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва прощается с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Портрет Нины Руслановой в фойе Большого зала Дома кино Василий Иванов © ИА REGNUM

Награды актрисы Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония прощания с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Геннадий Рудаков, супруг Нины Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Дочь Нины Руслановой с сыном Василий Иванов © ИА REGNUM

Людмила Зайцева у гроба Нины Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Людмила Зайцева с дочерью Нины Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM Людмила Зайцева с дочерью Нины Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония прощания с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония прощания прошла достаточно скромно. Гроб с телом был установлен в фойе Большого зала, рядом собрались родные и друзья актрисы. Проститься с Руслановой пришли поклонники и коллеги, среди которых Борис Галкин, Карина Мишулина, Сергей Никоненко, Александр Пашутин.

Сергей Шустицкий Василий Иванов © ИА REGNUM

Людмила Зайцева Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Пашутин Василий Иванов © ИА REGNUM

Михаил Васьков Василий Иванов © ИА REGNUM Сергей Никоненко Василий Иванов © ИА REGNUM

Наталья Тетенова Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония прощания с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония прощания с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония прощания с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония прощания с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Русланова снялась более чем в 100 фильмах, среди которых «Афоня», «Цыган», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня».

Москва прощается с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва прощается с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва прощается с Ниной Руслановой Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году после продолжительной болезни. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.