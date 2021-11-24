Василий Иванов,
24 ноября 2021, 19:34 — REGNUM В Центральном доме кинематографистов прошла церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой.
Гроб с телом актрисы заносят в Дом кино
Василий Иванов © ИА REGNUM
Москва прощается с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет Нины Руслановой в фойе Большого зала Дома кино
Василий Иванов © ИА REGNUM
Награды актрисы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Геннадий Рудаков, супруг Нины Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дочь Нины Руслановой с сыном
Василий Иванов © ИА REGNUM
Людмила Зайцева у гроба Нины Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Людмила Зайцева с дочерью Нины Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Людмила Зайцева с дочерью Нины Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония прощания прошла достаточно скромно. Гроб с телом был установлен в фойе Большого зала, рядом собрались родные и друзья актрисы. Проститься с Руслановой пришли поклонники и коллеги, среди которых Борис Галкин, Карина Мишулина, Сергей Никоненко, Александр Пашутин.
Сергей Шустицкий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Людмила Зайцева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Александр Пашутин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Васьков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сергей Никоненко
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наталья Тетенова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония прощания с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Русланова снялась более чем в 100 фильмах, среди которых «Афоня», «Цыган», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня».
Москва прощается с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Москва прощается с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Москва прощается с Ниной Руслановой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Напомним, Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году после продолжительной болезни. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.