Лос-Анджелес, США, , 16:18 — REGNUM В Сети появился новый удалённый фрагмент из фильма «Веном 2». Его опубликовали 23 ноября на YouTube-канале издания IGN.

Веном Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США

В ролике раскрывается мотивация главного злодея — инопланетного монстра Карнажа. Он рассказывает своему носителю Клетусу Кэссиди (Вуди Харрельсон) и его невесте (Наоми Харрис) о своём плане по созданию новой совершенной расы, которая будет состоять из гибридов людей и симбиотов.

Напомним, что мировая премьера сиквела «Венома» состоялась 14 сентября 2021 года. Тогда многие зарубежные критики ругали картину за отсутствие мотивации у главного злодея.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы новые кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»