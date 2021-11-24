Лос-Анджелес, США, 24 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Сети появился новый удалённый фрагмент из фильма «Веном 2». Его опубликовали 23 ноября на YouTube-канале издания IGN.

Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

В ролике раскрывается мотивация главного злодея — инопланетного монстра Карнажа. Он рассказывает своему носителю Клетусу Кэссиди (Вуди Харрельсон) и его невесте (Наоми Харрис) о своём плане по созданию новой совершенной расы, которая будет состоять из гибридов людей и симбиотов.

Напомним, что мировая премьера сиквела «Венома» состоялась 14 сентября 2021 года. Тогда многие зарубежные критики ругали картину за отсутствие мотивации у главного злодея.