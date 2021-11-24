Бишкек, , 16:15 — REGNUM Национальный банк Киргизии провел крупнейшую за 2021 год интервенцию, продав $70,3 млн на внутреннем валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

Сделано это для удержания на прежнем уровне курса национальной валюты республики — киргизского сома.

ИА REGNUM напоминает, что с начала 2021 года Нацбанк Киргизии провел уже одиннадцать интервенций, в ходе которых продал $524 млн 650 тысяч. Отметим, что сейчас официальный курс доллара США по отношению к киргизской нацвалюте составляет 84,8 сома за $1.