Москва, , 16:14 — REGNUM В России до конца 2025 года модернизируют 25 160 отделений почтовой связи, сообщил 24 ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Почта России Дарья Драй © ИА REGNUM

«С начала 2022 года, практически через месяц, «Почта России» сможет приступить к модернизации отделений из приоритетного списка. И в качестве пилотных выбраны удалённые территории Приморского, Хабаровского краёв, Республики Бурятия. Правительство приняло решение о выделении в этом году 5 млрд рублей на докапитализацию «Почты» и обновление 632 первых сельских отделений почтовой связи», — доложил вице-премьер на совещании президента с членами правительства.

Далее, как рассказал Чернышенко, будет проработан план модернизации на ближайшие годы.

«До конца 2025 года мы поэтапно завершим модернизацию более 25 тыс. отделений почтовой связи по всей стране из примерно 37 тыс. имеющихся», — заявил Чернышенко.