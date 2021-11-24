Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали крупного и известного бизнесмена, основателя отеля «Талион», экс-банкира Александра Ебралидзе. В его офисах и квартирах идут обыски. Об этом 24 ноября сообщает издание «Фонтанка».

ФСБ Securitylab.ru

По предварительным данным, в отношении Ебралидзе возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по факту пропажи в 2016 году почти 3 млрд рублей из банка Ебралидзе — АО АКБ «Констанс-банк». В настоящий момент следствие допрашивает бывших менеджеров банка, а вскоре привезут на допрос и самого бывшего банкира.

Напомним, в 2020 году банк «Санкт-Петербург» обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о банкротстве «Елисеев палас отель» и ПАО «Талион», принадлежащих Александру Ебралидзе. Общая сумма задолженности на тот момент перед банком была 5,5 млрд рублей. В итоге в апреле 2021 года банк «Санкт-Петербург» отсудил у бизнесмена землю и четырехэтажный дом в качестве погашения кредитной задолженности более чем в 300 млн рублей.

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