Таллин, 24 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. По данным на утро 24 ноября, в больницах Эстонии с коронавирусом находится 376 человек, у 304 из них заболевание проходит в тяжелой форме. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Из 376 пациентов ковид-палат 224 (74%) не были вакцинированы, а у 80 (26%) был полностью пройден курс иммунизации. В отделениях интенсивной терапии находятся 45 пациентов с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких — 23 человека.

За сутки от вызванных коронавирусом осложнений скончались девять человек в возрасте от 41 года до 98 лет. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Эстонии умерли 1 763 человека.

Стали известны результаты 6 261 теста на коронавирус, из которых 655 (10%) оказался положительным. Из новых заразившихся 438 человек не были вакцинированы, а у 217 был пройден полный курс иммунизации.

Таким образом, почти половина новых случаев ковид-заражений пришлась на вакцинированных жителей Эстонии.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в стране 823 случая на 100 000 человек. В Эстонии общая доля вакцинированного населения составляет 62%.