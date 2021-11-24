Санврач призвал костромичей осознать, что мир не будет прежним
Кострома, 24 ноября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин призвал костромичей перестать «притягивать» представления о мире без коронавируса к новой реальности. Об этом он заявил на пресс-конференции 24 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Другой спикер мероприятия — заместитель губернатора Костромской области по экономике Юрий Маков заверил присутствующих, что власти не станут обсуждать «абсурдные» ограничения. Он привёл в пример введение пропускной системы с QR-кодами на транспорте и отключение граждан от бытовых услуг из-за отсутствия прививок. Чиновник отметил, что первое ограничение невозможно проконтролировать, а второе не вписывается в представления о разумности и целесообразности.
Справка: с начала пандемии коронавируса в Костромской области по официальным данным заболели 43 тысячи 500 человек, 957 из них скончались. Среди погибших числятся 9 медиков. Они умерли, заразившись COVID-19 на работе.