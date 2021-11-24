Кострома, 24 ноября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин призвал костромичей перестать «притягивать» представления о мире без коронавируса к новой реальности. Об этом он заявил на пресс-конференции 24 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Александр Кокоулин

«Пора понять, что сейчас мы живём в совсем других условиях, нежели 3−4 года назад. Многие говорят что это война. И это действительно война, но не государства против людей, а государства с инфекцией, направленная на сохранение жизни и здоровья нас с вами. Вот мы с вами рассуждаем — нужны QR-коды или нет. А вы бы пришли в больницу в октябре месяце и посмотрели бы, что там творилось. В области были заполнены почти все « ковидные » койки! Мы сейчас пытаемся притянуть наши представления об обычной жизни к новым реалиям. Понятно, что раньше было хорошо — жили без всяких ограничений. Но реальность изменилась. Пора менять подходы к ситуации и своё понимание. По-другому никак»

Другой спикер мероприятия — заместитель губернатора Костромской области по экономике Юрий Маков заверил присутствующих, что власти не станут обсуждать «абсурдные» ограничения. Он привёл в пример введение пропускной системы с QR-кодами на транспорте и отключение граждан от бытовых услуг из-за отсутствия прививок. Чиновник отметил, что первое ограничение невозможно проконтролировать, а второе не вписывается в представления о разумности и целесообразности.