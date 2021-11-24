Краснодар, 24 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Более двух миллионов человек привились от гриппа в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона 24 ноября

Mil.ru Вакцинация

«На сегодняшний день в крае привились от гриппа 2 млн 81 тыс. человек. Из них почти 896 тыс. — дети. Получить ее можно бесплатно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах. В пандемию коронавируса вакцинироваться от гриппа особенно важно — возможно заражение сразу двумя инфекциями, что очень опасно для здоровья. При этом прививки от COVID-19 и гриппа разрешено ставить одновременно», — прокомментировал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

От гриппа можно привиться до 15 декабря, для достижения коллективного иммунитета в регионе вакцину должны получить 3,4 млн человек. Отметим, что в медорганизации Кубани поставлено более 2,7 млн доз вакцин, еще 100 тыс. доз закупят в ближайшее время.

Добавим, что в регионе продолжается вакцинация против коронавируса — на 24 ноября привились более 2,4 млн человек, это составляет 68% от плана.