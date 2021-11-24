Берлин, 24 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Избрание нового канцлера Германии, которое происходит на заседании бундестага, состоится в течение ближайших двух недель — не позже 8 декабря, пишет 24 ноября Spiegel.

Michael Lucan Олаф Шольц

По данным источников издания, вероятнее всего, исторически важное для страны заседание пройдёт 6 декабря. Главой германского правительства будет избран лидер «Социал-демократической партии Германии» (СДПГ) Олаф Шольц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СДПГ победила на минувших парламентских выборах, набрав 25,7% голосов. Пока и.о. главы правительства Германии является Ангела Меркель.