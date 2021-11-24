Почепский район, Брянская область, 24 ноября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Остановить строительство свинокомплекса снова пытаются жители села Семцы Почепского района Брянской области, сообщения появились в соцсетях 24 ноября.

Сельхозпортал.рф На свиноферме

По данным активистов, к будущей ферме начали строить подъездную дорогу. Около 30 местных жителей 23 ноября выехали на место, они потребовали прекратить работы и вызвали полицию.

По информации сообщества «Нет свинокомплексу Мираторг в с. Семцы» в соцсети, разрешение на строительство «подписал заместитель главы администрации Почепского района Александр Чабусов, хотя три месяца назад на заседании Почепского райсовета была достигнута договоренность, что на следующем заседании будет рассмотрен вопрос о принятии нового генплана — с учётом результатов прошедших публичных слушаний и запретом строительства мираторговских свинарников. Но людей, видимо, обманули».

Как сообщало ИА REGNUM, на публичных слушаниях летом 2021 года большинство местных жителей выступили против строительства свинокомплекса, а затем выразили недоверие Почепскому райсовету и направили соответствующее обращение президенту России.