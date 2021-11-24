Бишкек, , 16:10 — REGNUM Самолёт Ту-154М, на котором летает президент Киргизии Садыр Жапаров, морально устарел. Об этом заявил директор агентства гражданской авиации республики Александр Настаев на брифинге сегодня, 24 ноября.

По его словам, из-за этого на техническое обслуживание киргизского «борта номер один» с каждым годом приходится тратить всё больше денег.

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«В течение ближайшего года, если в него немного вкладывать, то всё ещё он будет отвечать требованиям безопасности полётов. А о замене авиалайнера нужно говорить с авиакомпанией, которая его эксплуатирует», — резюмировал глава агентства.

ИА REGNUM напоминает, что пассажирский авиалайнер Ту-154М, который сейчас используется в качестве самолёта президента Киргизии, республике подарил президент России Владимир Путин 15 лет назад. Отметим, что это авиасудно произведено в 1993 году.

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