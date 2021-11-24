Челябинск, 24 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Житель Нязепетровска Челябинской области отправлен в психбольницу после убийства своей супруги и вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Об этом 24 ноября сообщает южноуральское управление СКР.

Цитата из х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США В психбольнице

По данным следствия, в сентябре 2020 года в ходе распития алкоголя между супругами вспыхнул конфликт. Гражданин несколько раз ударил женщину в область головы и заставил несовершеннолетнюю дочь сделать то же самое.

Специалисты установили, что в момент совершения этого преступления мужчина имел психическое расстройство. Суд отправил его на принудительное лечение.