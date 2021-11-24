Тамбов, 24 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и посол Люксембурга в России Жорж Фабер, который находится в регионе с рабочим визитом, обсудили новые направления сотрудничества в экономике и сфере культуры, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Руководитель Тамбовской области Максим Егоров и посол Люксембурга в России Жорж Фабер

В Тамбовской области с официальным визитом находится чрезвычайный и полномочный посол Великого Герцогства Люксембург в РФ Жорж Фабер. Накануне в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» состоялась его встреча с руководителем региона Максимом Егоровым, где были рассмотрены новые направления двустороннего сотрудничества. Максим Егоров выразил уверенность в том, что помимо гуманитарных и общественных связей, у Тамбовской области и Люксембурга имеются перспективы торгово-экономического сотрудничества.

«Тамбовская область обладает не только богатым творческим, но и инвестиционным потенциалом. Уверен, в дальнейшем мы будем развивать взаимодействие и в экономическом направлении», — подчеркнул Максим Егоров.

Руководитель региона рассказал послу Люксембурга об экономическом, инвестиционном и агропромышленном потенциале региона. В частности, речь шла о строительстве автомобильных дорог, развитии железнодорожного сообщения, разработке проекта нового аэропорта, возможностях развития логистики в регионе.

«Область должна быть полностью доступна с точки зрения логистики и транспортного сообщения, — отметил Максим Егоров. — Даже если люди работают или учатся в других городах, нужно, чтобы они могли на выходные и праздники возвращаться домой».

Он также пригласил гостя принять участие в праздновании 150-летнего юбилея со дня рождения Сергея Рахманинова. Центром его проведения в 2023 году станет знаменитая тамбовская «Ивановка» — родовое имение композитора. Стороны обсудили возможные совместные проекты в преддверии этого события.

Сегодня, 24 ноября, Максим Егоров и Жорж Фабер почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню в Тамбове.