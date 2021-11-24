Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Геймеры обнаружили способ пропустить начальные заставки в игре Halo Infinite. Об этом 23 ноября пишет издание PC Gamer.

Halo Infinite 343 Industries

Как оказалось, в PC-версии Halo Infinite любой видеоролик можно просто удалить из папки c игрой — тогда он автоматически пропустится при запуске проекта. Его также можно заменить на любое другое видео по усмотрению игрока.

Добавим, что многие геймеры жалуются на начальные заставки в Halo Infinite, которые нельзя пропустить. Пока неизвестно, появится ли возможность пропускать ролики после официального релиза игры.

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