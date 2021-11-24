Нарва, Эстония, 24 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Инвестиционный проект «Мир текстиля», который планировалось реализовать в Нарве на территории бывшей Кренгольмской мануфактуры, остановлен, государство требует возврата выделенных на него средств. Об этом сообщило государственное телевидение ETV.

eniast Стелажи с текстилем

В 2017 году Фонд развития предпринимательства Эстонии решил выделить на проект 3,6 млн евро. Предприятие Varesesaar со своей стороны обещало вложить полтора миллиона евро. Гостевой торгово-производственный центр «Мир текстиля» должен был открыться в 2019 году.

Предполагалось, что он станет новым туристическим магнитом для местных жителей и гостей Нарвы. Однако реализация проекта затянулась, сроки несколько раз переносились, и в итоге Государственный центр опорных услуг решил аннулировать решение о финансировании.

«Обещания были, но деятельность не велась. Согласно условиям финансирования, последним сроком завершения проекта было 31 августа 2021 года. Мы были вынуждены аннулировать решение», — сообщил руководитель бюро предпринимательской среды Центра опорных услуг Лаури Альвер.

По его словам, фирме Varesesaar успели выделить 200 000 евро, которые предприятию теперь предстоит вернуть.

Член правления Varesesaar Мартин Кюннап пояснил, что основной проблемой стало приобретение участка для проекта. Владеющая территорией бывшей «Кренгольмской мануфактуры» фирма Narva Gate отменила прежние договоренности и отказалась продавать часть территорий под проект.

По словам Кюннапа, из-за этого остановилась реализация всего проекта. Он намерен оспорить требование Центра опорных услуг о возврате пособия.