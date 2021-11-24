Бишкек, 24 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. На проходившем в Париже заседании генеральной конференции ЮНЕСКО государства-члены единогласно поддержали принятие инициированной Киргизией резолюции «Расширение мониторинга и исследований горных ледников». Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 24 ноября.

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник

Основной целью резолюции является укрепление международного сотрудничества по вопросам мониторинга и исследования горных ледников и вечной мерзлоты путем совместных действий для обеспечения будущих поколений безопасной и стабильной окружающей средой на основе принципов устойчивого развития.

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В администрации киргизского президента отмечают, что под риском исчезновения находятся многовековые ледники, реки и биоразнообразие горных экосистем Киргизии.

«Таяние ледников также окажет далеко идущее воздействие на приоритетные горные и долинные экосистемы, имеющие глобальное значение для биоразнообразия и экосистемных услуг», — подчеркивает пресс-служба.

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