Ульяновск, 24 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области очередная проводится проверка по факту мошеннических действий. На этот раз на уловку аферистов попал бизнесмен, поверивший в то, что нужно заплатить за участие в государственных закупках, сообщает УМВД России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В правоохранительные органы обратился ульяновский предприниматель. С его слов, которые приводят в полиции, аферисты представились как сотрудники дочерней фирмы одной из крупных российских энергетических компаний, предложив стать участником закрытого отбора по участию в государственных закупках по поставке медицинской одежды.

Отмечается, что мошенники запросили ряд документов о финансово-экономическом состоянии бизнесмена и предложили оформить сертификат стоимостью 46 тыс. рублей для включения в Национальный реестр надёжных поставщиков. Пострадавший перечислил данные средства с карты дочери.

По данным полиции, мошенники обещали вернуть средства, а предпринимателя попросили перевести указанную сумму со своего счёта, что тот и сделал.

УМВД проводит проверку и призывает жителей быть бдительными при общении с незнакомцами, не называть данные банковской карты и не присылать никаких документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области жители продолжают верить аферистам, которые под различными предлогами просят у них коды к банковским картам. При этом некоторые вводят в заблуждение, проявляя показное сочувствие и негодование.

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