Таллин, , 16:04 — REGNUM На прошедших в октябре нынешнего года муниципальных выборах Эстонии составляющие правительственный дуэт Реформистская и Центристская партии получили наибольшую поддержку у избирателей. Это следует из анализа итогов выборов эстонского портала err.ee.

Эстония. Таллин vikucka

Центристская партия набрала на выборах больше всего голосов — 142 609 (24,4%) и представлена в коалициях в 28 самоуправлениях страны, включая крупнейшее — в Таллине. Собравшая на 40 000 голосов меньше (17,3%) Реформистская партия стала партнером по коалиции в 30 самоуправлениях, включая второй город страны Тарту.

Оппозиционные партии «Отечество» (8,4%) и EKRE (13,2%) получили существенно меньше мандатов и будут представлены в 19 и 17 самоуправлениях соответственно. Партия «Эстония 200» (6%) на своих первых муниципальных выборах выступила лучше, чем ожидалось — 35 351 голос — и вошла в коалиции пяти местных самоуправлений, включая Нарву.

Явка на прошедших в октябре 2021 года муниципальных выборах составила 54,7%.