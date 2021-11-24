Токио, , 16:03 — REGNUM Capcom намекнула, что поклонники игр Street Fighter получат новую информацию о развитии франшизы в 2022 году. Об этом 24 ноября сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Об этом в очередном ролике, посвящённом обновлению Street Fighter V, которое добавит в игру последнего персонажа, сказали режиссер проекта Такаюки Накаяма и продюсер Шухей Мацумото.

«Хотя это конец серии цифровых презентаций Street Fighter V, это, скорее, «до скорой встречи», а не «прощай». Мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам больше информации в следующем году!», — сказал Мацумото.

Напомним, релиз Street Fighter V состоялся 16 февраля 2016 года. ПК-версия этой игры в жанре файтинга (упор сделан на рукопашных поединках) получила на сайте Metacritic 77 баллов (из 100) от критиков и 7,8 баллов (из 10) от рядовых пользователей.

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