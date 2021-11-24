Сан-Матео, США, , 16:02 — REGNUM Бывшая сотрудница Sony Interactive Entertainment Эмма Майо решила подать на компанию в суд. Об этом 23 ноября пишет VGC.

Sony Steve Maw

В иске Майо указано, что «Sony терпит и культивирует рабочую среду, дискриминирующую сотрудников-женщин». Девушка уверяет, что ей отказывали в карьерном росте и уволили сразу после подачи жалобы о гендерной предвзятости.

Компания пока никак не отреагировала на иск Эммы Майо. Сейчас бывшая сотрудница пытается превратить свой иск в групповой.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft рассказала о своей попытке купить Nintendo — японцы отшутились