Сан-Матео, США, 24 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница Sony Interactive Entertainment Эмма Майо решила подать на компанию в суд. Об этом 23 ноября пишет VGC.

Steve Maw Sony

В иске Майо указано, что «Sony терпит и культивирует рабочую среду, дискриминирующую сотрудников-женщин». Девушка уверяет, что ей отказывали в карьерном росте и уволили сразу после подачи жалобы о гендерной предвзятости.

Компания пока никак не отреагировала на иск Эммы Майо. Сейчас бывшая сотрудница пытается превратить свой иск в групповой.