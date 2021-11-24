Варшава, 24 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен обсудить с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель тему газопровода «Северный поток — 2». Этот вопрос он собирается понять на встрече, которая состоится 25 ноября в Берлине. Об этом глава польского правительства заявил в ходе брифинга.

Матеуш Моравецкий

«Наверняка завтра в Германии мы затронем тему энергетики, затронем тему «Северного потока — 2», так как сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке […] которые привели к росту цен на газ в несколько раз», — сказал премьер-министр.

При этом он возложил ответственность за эти манипуляции на российскую компанию «Газпром».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал остановить запуск «Северного потока — 2», чтобы Россия не получила денег за продажу энергоресурсов. По его мнению, Россия якобы будет использовать эти деньги для производства вооружений.

При этом в Германии неоднократно заявляли, что «СП-2» является чисто коммерческим проектом. Так, вероятный претендент на пост министра финансов Германии, председатель германской Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер считает, что «Северный поток — 2» — нужная для Германии вещь. Только нужно урегулировать вопрос с Брюсселем и учесть интересы Киева и «наших восточноевропейских партнёров», добавил он.