Москва, , 16:00 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2022−2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств ПФР, в 2022 г. составит 9 996,5 млрд рублей, в 2023 г. — 10 410,9 млрд рублей, в 2024 г. — 10 999,4 млрд рублей.

При формировании доходной части бюджета фонда учтено продление «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Что касается Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022−2024 годы, то общий объем доходов бюджета фонда на 2022 год планируется в сумме 2,779 трлн рублей, на 2023 год — 2,925 трлн рублей, на 2024 год — 3,086 трлн рублей. Объем расходов на 2022 год ожидается в размере 2,801 трлн рублей, на 2023 год — 2,951 трлн рублей, на 2024 год — 3,12 трлн рублей.

По сравнению с предыдущим годом прирост расходов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в 2022 году составит 159,4 млрд рублей (6,9%).

Общий объем доходов ФСС в 2022 году прогнозируется в размере 988,156 млрд рублей, общий объем расходов бюджета фонда — 944,117 млрд рублей, профицит — 44,038 млрд рублей. На 2023 год доходы ФСС составят 1,054 трлн рублей, расходы — 1,011 трлн рублей, профицит — 42,709 млрд рублей. В 2024 году уровень прогнозируемых доходов достигнет 1,125 трлн рублей, расходов — 1,076 трлн рублей, профицит — 49,265 млрд рублей.

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