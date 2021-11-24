Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,16%, сползая до $82,18 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтяники «Башнефти» Bashneft.ru

«23 ноября, как и предполагалось, «быки» на нефтяном рынке продолжали наступление, затолкав цены выше $82 за баррель. Покупкам не помешало даже объявление Джо Байденом начала продажи нефти из госрезервов для стабилизации цен.

Гора в итоге родила мышь, а слухи об американском всемогуществе оказались сильно преувеличены. Всего в рамках этой программы Вашингтон сможет небольшими порциями выбросить на рынок 50 млн баррелей за два месяца.

Если даже добавить к этому продажи из резервов Японии, Южной Кореи, Китая и Индии, общий объем не превысит 75 млн баррелей, при ежесуточном спросе порядка 100 млн. Очевидно, что переломить рыночные тенденции эти интервенции не смогут.

А вот ОПЕК на своем заседании 2 декабря вполне может и наказать мирового гегемона, например, сократив планы по наращиванию добычи. Впрочем, пока в этом явно нет необходимости. Гегемон сам себя накажет, когда будет вынужден восполнять резервы.

Также не смогли сломить тенденцию к росту данные от Американского института нефти, показавшие неожиданный рост запасов.

Сегодня будут опубликованы данные от минэнерго США. Если они окажутся не столь бодрыми, у «быков» появится возможность возобновить атаки», — считает эксперт.

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