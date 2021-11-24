Исламабад, , 15:59 — REGNUM Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует инвестировать в энергосектор Пакистана $1 млрд. Об этом, как передаёт агентство Pakistan Observer, сообщил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, выступая перед членами промышленной палаты Исламабада (ICCI).

Исламбад.Пакистан Король Элиот

Дипломат рассказал, что посольство готово организовать встречи в режиме онлайн между руководством компании и заинтересованными лицами в Пакистане. Он отметил, что соглашение Азербайджана с Евросоюзом позволит Пакистану получить доступ на европейские рынки.

Фархадов также сообщил, что фармакологические предприятия Пакистана могут открыть свои отделения в Азербайджане.

Глава ICCI Мухаммад Шакил Мунир в ходе встречи заявил, что объём торговли между Азербайджаном и Пакистаном составляет около $ 17 млн. По его мнению, это гораздо меньше потенциала обеих стран.