Бишкек, 24 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров утвердил порядок выплаты денежного вознаграждения лицу, сообщившему о коррупционных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 24 ноября.

ru.torange.biz Коррупция

Киргизские власти обещают платить за подтверждённую информацию о случаях коррупции 10% от суммы, возмещенной по данному делу и поступившей в доход государства.

Но при этом сумма вознаграждения не будет превышать 1 млн сомов (877 тысяч рублей по текущему курсу).

А если в рамках одного сообщения о коррупции будет выявлено несколько преступлений, то вознаграждение выплатят только за преступление с наибольшим размером возмещенного ущерба.

Причём киргизстанцы смогут получить эти деньги только в случае соблюдения трёх условий:

спецкомиссия должна подтвердить информацию о коррупционном правонарушении,

должен быть принят судебный акт, вступивший в законную силу, который является окончательным и обжалованию не подлежит,

должно быть осуществлено возмещение материального ущерба государству, нанесенного коррупционным правонарушением.

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