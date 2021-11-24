Липецк, , 15:57 — REGNUM В Липецкой области завершилась уборка сахарной свёклы. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, производству сахарной свёклы в 2021 году было уделено особое внимание.

Уборка сахарной свёклы Липецкаяобласть.рф

Площади под ней были увеличены почти на 13%. Сахарная свёкла заняла без малого 110 тысяч гектаров. Несмотря на то, что год был сложным для аграриев, собрано четыре миллиона тонн свёклы. Это на полмиллиона больше, чем в 2020 году. Урожайность сахарной свёклы также превысила прошлогоднюю и составила 365 ц/га.

«Для Липецкой области сахарная свекла — стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», — отметил Игорь Артамонов.

Сахарной свёклы в регионе собрано на 12% больше, чем в 2020 году. В 2022 году планируется ещё расширить площади под этой культурой.

На 23 ноября шестью сахарными заводами области выработано 496,5 тысяч тонн сахара при сахаристости свёклы — 19,04%. Добринским сахарным заводом выведено на хранение для дальнейшей переработки 42,8 тысяч куб. метров сиропа. Липецкая область по-прежнему входит в тройку лучших в стране по производству сахара и сахаристости свёклы.