Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Microsoft опубликовала письмо, в котором говорится о несостоявшейся попытке купить японскую компанию Nintendo в 1999 году. Об этом 23 ноября пишет Kotaku.

Xbox Series X

Копия письма опубликована в виртуальном музее Microsoft, созданном к 20-летию консоли Xbox. Как ранее рассказывал бывший директор компании по связям Кевин Бачус, представители Nintendo не восприняли это предложение серьёзно и «около часа просто отшучивались».

Как отмечает Kotaku, сделку планировали заключить в 1999 году. Тогда Microsoft готовилась к выпуску первой консоли Xbox и опасалась, что платформе будет не хватать игр-эксклюзивов.

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