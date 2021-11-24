Москва, , 15:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин 24 ноября предложил расширить действие программы «Пушкинская карта».

«Пушкинская карта» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Предлагаю, как мы с вами вчера говорили на этот счёт, использовать деньги в рамках этой программы ещё и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных и документальных фильмов отечественного производства», — сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Президент отметил, что Союз кинематографистов, Министерство культуры обращаются с просьбами поддержать их материально.

«Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов. Я имею в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», — заявил глава государства.