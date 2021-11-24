Москва, 24 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже прибавляет 0,5%, подрастая до 74,64 рубля. Евро дорожает на 0,19%, до 83,65 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Ivar Husevåg Døskeland Валюта

«Обе основных валюты торгуются ниже тех уровней, на которых находились в это же время. 23 ноября рубль получил поддержку нефтяного рынка, где котировки во второй половине дня взлетали выше 82 рублей.

Но сегодня продолжить укрепление российской валюте не удалось. Ситуация на международном валютном рынке тревожна в свете ожидания выхода большого объёма статистики и публикации протоколов заседания ФРС США.

В последних инвесторы опасаются увидеть планы более раннего, чем предполагалось ранее, сокращения программы выкупа облигаций и начала повышения учетной ставки.

Сегодня будут опубликованы также данные по темпам роста ВВП США и потребительским настроениям. Пока прогнозы по обоим показателям склоняются в пользу снижения.

Обычно в таких случаях усиливается бегство от рисков, что негативно для рынков акций и валют развивающихся стран. В то же время слишком хорошие показатели также не обрадуют рынки — они будут ещё одним сигналом в пользу сокращения денежного предложения американским регулятором.

Все нервничают, что не способствует устойчивому росту. 25 ноября в США рынки будут закрыты из-за празднования Дня благодарения. Обычно такие дни способствуют оптимизму на российском рынке.

К тому же после того, как американцы съедят индеек, обычно стартует рождественское ралли, что также позитивно для развивающихся рынков, а значит, и рубля», — считает эксперт.

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