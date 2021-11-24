24 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Евгения Ким, , 19:36 — REGNUM Пользователи социальных сетей в Нижнем Новгороде активно обсуждают новость об обязательной вакцинации людей старше 60 лет. Часть людей не согласна с мерами, предпринимаемыми правительством, другие задаются вопросом: что будет в случае отказа от вакцинации?

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

С 23 ноября в Нижегородской области началась обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции пенсионеров старше 60 лет. В Роспотребнадзоре области объяснили такие меры «сохраняющейся в области напряженной эпидемиологической ситуацией из-за продолжающейся пандемии COVID-19». В ведомстве заверили, что «при необходимости вакцинация может проводиться на дому».

Нижегородцы неоднозначно восприняли эту новость. Часть поддерживает вакцинацию пенсионеров, полагая, что она поможет людям сохранить здоровье и сократит длительность ограничительных мер, которые еще действуют в Нижегородской области.

«Прививаться надо всем, и хватит нести всякую ерунду», — поддержала идею о вакцинации пенсионеров Ирина Варгина.

«А может быть, хватит ныть? Мне 67 лет, работаю, хочу жить ещё долго! Прививку сделал, скоро сделаю ревакцинацию. И всем того желаю! Хотя у меня аллергия на противостолбнячную сыворотку, и даже в армии мне не делали никаких прививок, а говорили: «Старлей, иди отсюда и живи долго!» — написал Александр Тихонов.

«Если не вакцинироваться, то подохнем, как мухи, мозги должны иметь. Только у мух нет мозгов — и липнут к липучей ленте. Граждане, будьте адекватными и не слушайтесь провокаторов. Ведь 40 человек [в день] умирают, а за месяц посчитайте — 1200. На войне и то меньше. Хотя пишут, что и вакцинированные умирают, эти купленные за огромные деньги, чтоб бумажку получить. Неужто не понятно?» — считает Владимир Зеленов.

Вакцинация против коронавируса на дому людей старше 60-ти лет Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

«Правительство: делает меры по борьбе с ковидом, ничего не закрывая. Народ: «считает государство убийцами и верит в теории заговора». Мне нечего добавить… Ну да, когда в Европе говорят — вакцинироваться, то это они молодцы, заботятся о людях! А если у нас — то злостные тираны», — написал пользователь Mark.

«Знаете, сколько на нижегородских заводах работает людей категории 60+? Их всех не допустят до работы, пока те не вакцинируются. Уволить их нельзя, заместить тоже сложно. Предприятия несут убытки. Им выгоднее, чтобы человек либо освободил место, либо работал. Это все потери, которые отражаются на конечной стоимости продукции», — считает Ekaterina.

Другие пользователи гневно указывают на то, что изначально вакцинация была добровольной, а теперь к ней принуждают.

«С ума, что ли, сошли? Большинство пенсионеров сидят по домам, а если и заражаются, то от своих родных, которые работают и приносят домой этот COVID-19!» — считает Светлана Соколова.

«Руки прочь от моих близких. Я к вам сама лично приду и проверю вас, а если хотите, могу вас и вакцинировать заодно», — написала Оксана Орлова.

«Что-то мне кажется, что у меня батя пошлёт всех докторов на…, да и мама, наверное, после того, как после вакцинации заболела», — предположил Алексей Сицин.

«Хватит пугать народ, каждый вправе сам решать, что делать, не держите людей за быдло. Я сделаю прививку тогда, когда посчитаю необходимым. Никого не заразил и сам два раза болел коронавирусом, сдавал кровь, имею достаточное количество антител, переносил болезнь в лёгкой форме. Какого меня ставите в стойло?» — возмутился Александр Иваников.

«Мы лишние люди. Никогда не поверю в насилие под прикрытием заботы», — предположила Виктория Павлова.

Вакцина «ЭпиВакКорона» Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

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Некоторые пользователи интересуются последствиями в случае отказа от вакцинации. Часть комментирующих иронизирует над ситуацией, часть — выдвигает фантастические предположения.

«Ну, моей бабуле 86 лет, она выходит в сад, в магазин и на почту, про коронавирус все время забывает, точно не сможет пользоваться кодом даже с прививкой, телефон вообще сотовый не признаёт, представить сложно, что будет, если до нее докопаются сотрудники полиции», — поделилась своей ситуацией Ирина Косарева.

«Обязательно [вакцинироваться] это как? Пенсию платить не будут неуколотым?» — спросила Анна Дементьева.

«Нас что, будут отлавливать и насильно прививать?» — предположила Ирина Иноземцева.

«Лишать пенсии, медицинской помощи, транспорта, социальных услуг. Я в ужасе, на самом деле», — заметила Наталья Павлова.

«А если не вакцинироваться, что будет? Пытать? Добивать? Штрафовать?» — выдвинула версии Светлана Богачек.

«Решили снизить нагрузку на пенсионный фонд?» — иронизирует Елизавета Печкурова.

«После 7 января придумают штрафы», — предположил Dmitry Titov.

Самые внимательные нижегородцы обратили внимание на расхождение позиции президента России Владимира Путина и главного санитарного врача по региону Натальи Кучеренко. Она поручила медицинским организациям Нижегородской области «обеспечить проведение прививок первым компонентом до 17 декабря 2021 года, вторым — до 7 января 2022 года».

Главный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко 52.rospotrebnadzor.ru

«Президент сказал, что [вакцинация пройдет] добровольно. Санитарный врач выше президента России…» — отметила Татьяна Синицина.

«Главный санврач главнее губернатора и президента?!» — спросила Наталья Малова.

«Слюшай… а кито это такая нижегородская облясть? Почему она главнее президента? Гиде она работаеть? Попович, знаю, Голик знаю… а нижегородская область не знаю», — пошутил пользователь Aleks Gor. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

«Смотрят, как будем реагировать, а там ужесточат. А мы все шутим, остроумные вы наши!» — высказался Анатолий Трифонов.

Нашлись пользователи, которые предложили свои методы борьбы с пандемией.

«На три недели ввести ЧС — и всё закончится! Нет же, лучше два года палочкой ковырять полутруп экономики», — написал пользователь под именем m1nd.

«Весь народ обозлили этой вакцинацией. Вышли бы на митинг и сказали — нет куар-коду. Остальное все бла-бла», — предположила нижегородка Татьяна в комментариях в Телеграм.

«Сначала народ обозлили локдауном, потом народ обозлили тем, что не всем денег от Путина перепало, потом было что-то с 5g, потом опять не всем денег дали, теперь вот прививки. Ощущение, что народ только и ждёт повода «обозлиться», — ответила ей пользовательница под именем Ekaterina.