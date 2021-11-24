Москва, , 15:52 — REGNUM Советская и российская актриса, народная артистка РФ Нина Русланова, ранее скончавшаяся в возрасте 75 лет, была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 24 ноября сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Нина Русланова в роли Тамары Цитата из к/ф «Афоня». реж Георгий Данелия. 1975. СССР

«Церемония прошла», — приводит слова представителя Союза кинематографистов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемония прощания с советской и российской актрисой Ниной Руслановой началась в Центральном доме кинематографистов в Москве.

Отметим, 22 ноября народная артистка России Нина Русланова умерла в Москве 21 ноября на 76-м году жизни.

Напомним, Русланова известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Афоня» (1975), «Цыган» (1979), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Собачье сердце» (1988) и др. Всего она за время жизни снялась в 130 фильмах и сериалах.

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