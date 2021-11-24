Самара, 24 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Директора фирмы обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в Тольятти. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Pixabay.com Налог на прибыль

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года фигурантка уголовного дела, занимая должность руководителя фирмы, работавшей в сфере аренды и лизинга легковых автомобилей, совершила уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль путем включения в налоговые декларации недостоверной информации.

«Обвиняемая использовала фиктивный документооборот с организациями при отсутствии реальных хозяйственных операций. В результате указанных противоправных действий бюджетной системе Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 55 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.