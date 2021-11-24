София, , 15:51 — REGNUM Власти болгарского города Казанлык выступили с инициативой закрытия региональной газеты «Казанлыкская искра», являющейся старейшим функционирующим печатным изданием страны. Об этом 24 ноября сообщило софийское агентство «Монитор».

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Согласно официальной информации, причиной такого шага является нерентабельность упомянутого издания: несколько лет подряд «Казанлыкская искра» работает в убыток, а долги редакции только за 2020-й финансовый год составили около 7,6 тысяч левов ($4,3 тыс.). При этом компания-эмитент находится в полной муниципальной собственности, и у мэрии Казанлыка нет средств на ее содержание.

Вопрос о судьбе газеты будет рассматриваться на специальном заседании городской администрации страны. Ранее активисты местных общественных движений выступили с предложением выкупить «КИ» для продолжения ее работы.

Первый номер «Казанлыкской искры» вышел в свет 1 июля 1924 года. На протяжении последних 97 лет выпуск газеты не прерывался ни разу.