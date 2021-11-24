В Болгарии из-за нерентабельности могут закрыть старейшую газету
София, 24 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Власти болгарского города Казанлык выступили с инициативой закрытия региональной газеты «Казанлыкская искра», являющейся старейшим функционирующим печатным изданием страны. Об этом 24 ноября сообщило софийское агентство «Монитор».
Согласно официальной информации, причиной такого шага является нерентабельность упомянутого издания: несколько лет подряд «Казанлыкская искра» работает в убыток, а долги редакции только за 2020-й финансовый год составили около 7,6 тысяч левов ($4,3 тыс.). При этом компания-эмитент находится в полной муниципальной собственности, и у мэрии Казанлыка нет средств на ее содержание.
Вопрос о судьбе газеты будет рассматриваться на специальном заседании городской администрации страны. Ранее активисты местных общественных движений выступили с предложением выкупить «КИ» для продолжения ее работы.
Первый номер «Казанлыкской искры» вышел в свет 1 июля 1924 года. На протяжении последних 97 лет выпуск газеты не прерывался ни разу.