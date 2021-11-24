Ярославль, , 15:50 — REGNUM 24 ноября на заседании правительства Ярославской области врио губернатора Михаил Евраев вновь раскритиковал власти Ярославля за транспортные проблемы. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.

Михаил Евраев Yarregion.ru

Губернатор напомнил, что две недели назад была поставлена задача кардинально изменить ситуацию, но существенных улучшений не произошло. По словам Евраева, контракты с нынешними перевозчиками будут пересмотрены.

«Сейчас будем в оперативном порядке заключать новые контракты, естественно, без всяких торгов, потому что времени нет. Закон позволяет нам в экстренных ситуациях — а я оцениваю ситуацию как форс-мажорную — принимать такие решения. Думаю, мы в течение двух-трех дней выйдем на решения, которые позволят в ближайшее время нормализовать обстановку и новым перевозчикам выйти на маршруты», — сказал Михаил Евраев.

Врио губернатора подчеркнул, что мэрия не смогла самостоятельно решить транспортные проблемы и пообещал «оргвыводы».

"Все оргвыводы будут сделаны позднее, когда ситуация с перевозками в областном центре нормализуется», — сказал Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября депутат от «Единой России» в муниципалитете Олег Ненилин призвал мэра Ярославля Владимира Волкова уйти в отставку.

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