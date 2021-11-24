Ярославль, 24 ноября 2021, 15:50 — REGNUM 24 ноября на заседании правительства Ярославской области врио губернатора Михаил Евраев вновь раскритиковал власти Ярославля за транспортные проблемы. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.
Губернатор напомнил, что две недели назад была поставлена задача кардинально изменить ситуацию, но существенных улучшений не произошло. По словам Евраева, контракты с нынешними перевозчиками будут пересмотрены.
Врио губернатора подчеркнул, что мэрия не смогла самостоятельно решить транспортные проблемы и пообещал «оргвыводы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября депутат от «Единой России» в муниципалитете Олег Ненилин призвал мэра Ярославля Владимира Волкова уйти в отставку.
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