Москва, 24 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Распространяемые некоторыми СМИ слухи о том, что 60% российских туроператоров якобы находятся на грани банкротства — ни в коей мере не соответствуют действительности аналитики АТОР опровергают эти данные. Об этом сегодня, 24 ноября, заявила исполнительный директор Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции.

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Но, по её словам, кризисная ситуация на российском туристическом рынке все же может сложиться, если не продлить действие принятого в 2020 году постановления правительства №1073, которое дает право туроператорам осуществлять возвраты за не состоявшиеся из-за пандемии туры.

«Эта мера правительства РФ позволяла все это время сохранять тонкий баланс на рынке и избежать массового ущерба для туристов в результате возможных банкротств турагентств», — пояснила глава АТОР.

«Ситуация с невыплатам средств за несостоявшиеся туры угрожает почти 200 тысячам туристов, которые могут в итоге «эффекта домино» не получить в 2022 году ни денег, ни туров. Именно в их интересах АТОР обратилась в правительство РФ», — добавила Ломидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация туроператоров России предложила варианты решения проблемы с выплатами туристам за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры.

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