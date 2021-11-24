Токио, 24 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Крис Меледандри, продюсер будущего анимационного фильма о герое видеоигр Марио, похвалил актёрскую работу Криса Пратта — исполнителя главной роли. Об этом 23 ноября сообщает издание Game Informer.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64

Продюсер заявил, что у Криса Пратта «феноменальный» голос, который точно понравится всем зрителям. Он также отметил, что Марио в фильме, вероятнее всего, останется без своего знаменитого итальянского акцента.

Напомним, что производством мультфильма Super Mario Bros. занимается компания Nintendo совместно со студией Illumination.