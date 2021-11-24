Ереван, 24 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, глава парламентской фракции оппозиционного блока «Честь имею» Артур Ванецян получил от компании Apple письменное предупреждение, что его телефон прослушивают. О этом он 24 ноября сообщил в Facebook.

Img-s2.onedio.com Прослушка

«Это письмо подтверждает мои прежние заявления, что действующая в Армении власть незаконно, нарушая мое право на неприкосновенность личной и семейной жизни, уже длительное время предпринимает попытки прослушки», — написал Ванецян.

Он отметил, что имеет данные о взломе своего телефона и телефонов близкого окружения, включая членов семьи. Депутат призвал обратить на это внимание омбудсмена Армении Армана Татояна. Политик не исключил, что слежка ведётся и за другими гражданами страны.

Стоит отметить, что Apple начала рассылать письменные предупреждения владельцам продукции компании о взломе гаджетов с помощью программы Pegasus.