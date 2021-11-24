Тюмень, 24 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки на 24 ноября COVID-19 заболели 78 детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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Провакцинированы 860 560 человек. Для достижения 80% вакцинации среди взрослого населения необходимо привить от коронавируса 913 000 тюменцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 24 ноября коронавирусом заразились 78 965 человек, скончались 2738 пациентов с COVID-19 — на 23 человека больше, чем днём ранее.